INTERVJUU | Mihkel Nestor: turismiettevõtete jaoks on aeg karm, aga majandust see ei murra

Tahaks juba näha värskemat ööbimiste statistikat kui juuni oma. Tallinnas kukkusid ööbimised siis aastaga 80 protsenti, Tartu 60 protsenti ja mujal jäid langused 20-40 protsendi vahele. Kui näiteks ettevõttes väheneb ööbimiste arv 30 protsenti siis võiks kompanii olla võimeline seda üle elama. Probleem on nendel majutusasutustel, kes sõltuvad välisturistidest. Kes on võtnud vastu ka Eesti külastajaid, neil pole suvi arvatavasti olnud üldse paha.

Millal tulevad turismis paremad ajad?

Keegi ei tea. Tänane optimistlik lootus on, et äkki on 2021. alguses vaktsiin väljas. Küsimus on selles, millal see jõuab massideni. Täna tundub kahjuks suhteliselt tõenäoline, et 2021. turismihooaeg ei saa olema palju parem 2020. aastast. Kui me peame turismiettevõtjaid seni elus hoidma, siis see on väga hägune perspektiiv. Võib-olla on seal töötavatele inimestele leida vahepeal võimalik leida mõistlikumat rakendust, kui lasta neil aastaid kodus oodata ja riikliku abiraha saada. See ei tundu väga jätkusuutlik plaan.

Turismis on loodav lisandväärtus suhteliselt väike...

Tegemist ei ole majanduse mõttes suure sektoriga. Majutus moodustab kogu Eesti tööhõivest umbes ühe protsendi, koos toitlustusega kusagil kaks protsenti. Tegemist kõige madalama brutopalgaga sektoriga Eestis. Kas see on see töökoht, mida me tahame iga hinna eest säilitada?