INTERVJUU | Päevapealt lahti lastud postifirma juht: puudu jäi koostööst igapäevastes töistes detailides

Mõne kuu tagune minister Raul Siemi (EKRE) otsus ennetähtaegselt Eesti Posti nõukogu liikmed välja vahetada tekitas jahmatust nii avalikkuses kui ka senises nõukogu esimehes Bo Henrikssonis, kes sellelt kohalt tagasi kutsuti ja ministri otsust tugevalt kritiseeris. Kui palju muutusi teie töökorraldusse uus nõukogu tõi?

Nõukogu on omaniku esindav organ. See on omaniku otsus määrata sinna liikmeid. Nõukogu kaudu annab omanik oma soove edasi ja see on täiesti tavapärane. Ma ei oska midagi erilist välja tuua.

Tookord vihjati, et EKRE teeb võimupöördeid riigiettevõtetes.

Seda mina ei oska kommenteerida.

Samas siin läbirääkimistes perioodika kojukande hinnatõusu üle ei kaasatud nendesse läbirääkimistesse juhatust, vaid need käisid nõukoguga. Kui tavaline selline asi on?

Need läbirääkimised käivad kõigil tasanditel – nii juhatuse liikmete tasemel, nõukogu liikmed aitavad ja see teema võib minna poliitikuteni välja. See on üks väga suur teema, mis on kindlasti ka riiklikult tähtis.

Seega see, et mingitele koosolekutele juhatust ei kaasata, on tavapärane?

(Muigab.) Kuidas ma ütlen – töömeetodid on erinevad. On olnud erinevaid kogemusi ja minu jaoks on kõige olulisem, et tulemuseni jõutakse. Perioodika kojukande küsimus tuleb ära lahendada.