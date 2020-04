INTERVJUU | Pangaliidu juht selgitab erakordse kokkuleppe tagamaid: pankadel pole mingit huvi laene ennetähtaegselt sisse nõudma hakata

Pangaliidu juht Erki Kilu ütleb intervjuus Ärilehele, et ettevõtete poole peal on laenunõudlus langenud üsna miinimumi. Eraisikute poolel on suurusjärgus pool laenunõudlusest ära kadunud.

See hirm pole realiseerunud, et Rootsi pangad käituvad siin nagu eelmise kriisi ajal. Nad on päris kenasti on kliente aitamas...

Need kriisid erinevad pankade poolt vaadates nagu öö ja päev. Eelmine kord algas kogu globaalne kriis pangandusest. Tekkis pankade vaheline usaldamatus ja üksteisele raha ei laenatud. Kui üldse laenati, siis väga kõrge hinnaga. Eestis välja antud laenudest pool oli kaetud Eesti hoiustega ja ülejäänud pool oli antud emapankadest. Sealt see probleem tekkiski, et ei tahetud enam Eesti majandust finantseerida ja siia raha juurde anda. Pigem kutsuti juba siia laenatud raha tagasi. Tekkis likviidsusprobleem.

Täna on Eestis hoiuste mahud kasvanud kiiremini laenude mahtudest. Eestis on kõik laenud välja antud Eestis kogutud hoiustega. Kindlasti pole pankadel praegu huvi hakata väljalaenatud raha tagasi kutsuma. Vastasel juhul laenuportfellid kahanevad, tulu väheneb, kulusid peab hakkama kärpima ja pankade kasumlikkus saab olulise löögi. Seda aga pangad teha ei taha.

Ka selline vastuolu tuli välja, et esialgu väljapakutud laenuintressid on ettevõtete arvates liiga kõrged. Teistes maades on need madalamad, mis paneb automaatselt meie ettevõtted halvemasse olukorda?