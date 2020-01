INTERVJUU | Peep Sooman näeb ohtu: osad inimesed käituvad nagu nad oleks eufoorias Tanel Saarmann reporter RUS

Peep Sooman Foto: Tiit Blaat

Eesti kinnisvaramaastiku kõige sõnakama inimese tiitel võiks vabalt kuuluda Pindi Kinnisvara juhatuse liikmele Peep Soomanile. Aasta ning aasakümne lõpu puhul istusime temaga Vanalinnas asuvas kohvikus, et ta annaks hinnangu meie kinnisvaraturu tervisele. Eelmise aastakümne lõpp jäi ju karmi kriisiaega. Ohumärke näeb Sooman tänagi ehkki väga paljuski elame hoopis teistmoodi maailmas. Ta loodab, et 2020. aasta tuleb selline, kus inimesed hakkavad taas ratsionaalselt mõtlema. Enne kui käib valus pauk. Miks arvab ta, et ühisrahastuse kõrgaeg on möödas ning mida kinnisvaraturul kõige enam pelgab?