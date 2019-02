INTERVJUU | Piret Mürk-Dubout selgitab, miks ta Tallinna Lennujaamast lahkub

„Ega ükski pakkumine ei tule täpselt siis kui seda vaja on. Lahkumine on emotsionaalselt alati kurb ja ei ole väga kerge," sõnas ta ja lisas, et läbirääkimised Tallinkiga kestsid kaua.

Miks otsustasite liikuda edasi Tallinkisse?

Piret Mürk-Dubout: Kui ma Tallinna Lennujaama juhatuse esimeheks tulin, siis oli mul kaks selget eesmärki. Esimene oli parem ühendatavus Euroopaga ja luua lennuettevõtjate portfell, mis oleks võimalikult mitmekesine ning riskivaba. Mul on väga hea meel öelda, et eelmise aasta lõpuks saavutasime kolme miljoni reisija taseme. See on rekordiline.

Teine eesmärk oli juhtida ning juurutada küllaltki mahukas investeerimisportfell. Meil olid lennuliiklusala ja terminali arendused. Meil oli ülikiire ja ennatlik ettevalmistus Euroopa Liidu eesistumiseks, mis liikus kaheksa kuud varasemaks. Ka see investeeringute maht on tänaseks realiseeritud. Miks ta oli oluline? Väga palju on olnud tööd lennujaama kasumliku ja jätkusuutliku tegevuse tagamiseks kõigi investeeringute planeerimisel. Ja meil on olemas ka kindel plaan, kuidas lennujaama infrastruktuuri laiendamine ja kõik jätkuvad investeeringute kavad järgmisel 20-25 aastal tuleks realiseerida. Pikaajaline plaan on olemas.

Ega ükski pakkumine ei tule täpselt siis kui seda vaja on. Lahkumine on emotsionaalselt alati kurb ja ei ole väga kerge. Kui mõtlesin kahe eesmärgi peale, kui palju nendest on täidetud ja kas on olemas ka pikaajalised plaanid kuhu arenguga edasi liikuda, siis jõudsin lõpuks selle otsuseni, et olen valmis ise edasi arenema ja uutele ootustele vastama.