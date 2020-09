Kas lähed Luminorist ära rõõmsalt või kurvalt? Miks?

Esiteks, pole ma veel Luminorist ära läinud - jätkan tavapärasel viisil aasta lõpuni. Aga kui lahkumise hetk tõesti käes, siis on see nii rõõmus kui ka kurb. Rõõmus selle pärast, kuhu Luminoriga jõudnud oleme ja nende inimeste pärast, kellega koos me Luminori ehitanud oleme. Kurb lahkuda sellest suurepärasest meeskonnast ja meie klientidest.