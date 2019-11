Ütlesite Ärilehele märtsis antud intervjuus, et ei saa välistada SEB varasemat ärakasutamist rahapesuks. SEB grupi juht märkis mullu, et SEB kaudu pole rahapesu toimunud. Millest selline seisukohtade erinevus?

Tegelikult seisukohtade erinevus puudub. SEB grupi juht on sarnaselt meile öelnud, et ükski pank ei ole kaitstud rahapesus ärakasutamise vastu ning panga töö on teha see kurjategijatele võimalikult raskeks. SEB grupi juht on öelnud, et me pole leidnud oma analüüsides jälgi, et meid oleks süstemaatiliselt ära kasutatud ja selle hinnangu juurde jääme me ka pärast Rootsi Televisioonist laekunud informatsiooni. Tehtud analüüs kinnitas, et me oleme märganud kahtlaseid tehinguid, andnud neist teada politseile ning lõpetanud kliendisuhted, hoolimata sellest, et tõestust rahapesukohta polnud meieni jõudnud.