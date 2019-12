Intervjuu T1 keskuse juhiga: eesmärgid on saavutamata. Meie häda oli kahjuks see, et ei suutnud kohe kõigile ootustele vastata

T1 on viimase aasta jooksul korduvalt meedias negatiivse kajastuse osaliseks saanud. Vähene külastajate arv peletab poode minema ja keskuse keskmine ostutšekk jääb konkurentidele alla.

Remmelkoore sõnul on keskuse meelelahutuslik pool hästi käima läinud, kuid kaubanduse kohta sama ei saa öelda.

Kuidas on T1 keskusel tänavune aasta läinud?

Huvitavalt on läinud. On läinud turule söömise tähe all. Ütleme nii, et need asjad, mis on olnud turu jaoks uudsed - uued tegevusvaldkonnad ja arhitektuuriline ruum, meelelahutus ja toitlustus - on läinud inimestele korda. Klassikalist kaubandust tuleb järele aidata, aga ka seal on mitmed uudsed tegijad kenasti käima läinud. Ajaviite ja meelelahutuskohana oleme Tallinnas esirinnas ja vägagi populaarsed. Klassikalist kaubandust tuleb eelseisval aastal kõvasti tagant utsitada.