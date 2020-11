Mitmed hotellid on suletud. Kuigi konkurents on kahanenud, kardavad tegutsevad Tallinna majutusettevõtted talve, mida ei pruugita riigi abita üle elada. Välisturistid on mõne kergema kuu järel kadunud.

Leiutatakse lühiajalisi sooduspakkumisi ja püütakse ka leida pikaajalisi hotellis peatujaid.