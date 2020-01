INTERVJUU | Tänasest karmistuvad oluliselt ehitusnõuded. Mida see kaasa toob?

Ehitushindasid on viimasel ajal mõjutamas ehituse sisendhindade kiirenev kasv, Statistikaameti andmete kohaselt oli ehitushinnaindeksi muutus 2019. aasta kolmandas kvartalis 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 2,1% kõrgem, mida enim mõjutas tööjõu kallinemine.

Sisendhindade kiirenev kasv ei ole oluliselt ehitushindade tõusu siiski põhjustanud, sest hinnatõusu pidurdab teiselt poolt ehitustööde nõudluse vähenemisest tingitud tihenev konkurents.

Ka Eesti lähiturgudel on majanduskliima jahenemas ja nõudlus uute pindade järele on vähenemas. Soomes ja Rootsis on ehituslubade statistika kohaselt oodata nii eluhoonete, kui ka mitteeluhoonete ehituse vähenemist. Kuna Eesti ehitussektori ekspordi suurimateks sihtturgudeks on Soome 66%-ga- ja Rootsi 13 %-ga kogu ekspordi mahust, siis võib eeldada, et ka ekspordi osakaal ehituses tervikuna on lähiajal kahanemas.

Kas ja kui palju ehitusmahud Eestis lähiaastatel kasvavad või kahanevad, see sõltub lisaks jahenevale majanduskliimale kindlasti veel järgmistest teguritest:

Kuidas mõjutavad ehitusturgu erasektori hoonetele rakenduvad energiatõhususe miinimumnõuete piirmäärad, mis 1. jaanuarist 2020 oluliselt karmistuvad?

Mitmete ehitusettevõtjate hinnangul võib karmistuvatest nõuetest tulenev ehitusmaksumus suureneda 10-15 %, mis võib oluliselt ehitusturgu jahutada.

Siit võib järeldada, et ilmselt on viimasel perioodil elukondlike hoonete osas ehituslubade taotlemiste hoogustumise taga mitte ainult nõudluse kasv vaid ka arendajate soov veel enne 1. jaanuari ehituslubasid ette taotleda, mis tagab neile võimaluse hiljem leebemate nõuete kohaselt ent odavamalt ehitada, et paremini hinnakonkurentsis püsida.

Millist mõju hakkab lähiaastatel Eesti sisemajandusele ja ehitussektorile avaldama Vabariigi Valitsuse poolt kavandatav pensionireform?

Erinevate küsitluste kohaselt kavatseb oma raha II-st sambast välja võtta kuni 40% pensionikogujatest, mis võib tähendada 1,5-2 miljardi euro siseturule käibele laskmist, mille mõju saab olema märkimisväärne.

Miks tööjõupuudust leevendada ei õnnestu?

Viimastel aastatel valitsevateks probleemideks ehitussektoris on kvalifitseeritud tööjõu suur defitsiit. Endiselt on sektoris suur puudus kvalifitseeritud tööjõu järele. Haridussüsteem ei vasta enam ammu tööturu ootustele. Ehituserialade populaarsus ei ole suutnud eelmise buumi-eelset taset taastada ja on pigem kahanevas trendis. Ka võõrtööjõupoliitika Eestis ei toeta tööturu arenguid.

Ehitussektoris on murekohaks ka madal tootlikkus.