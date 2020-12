INTERVJUU | Tiit Pruuli: valitsuse reageering turismisektori palvetele on eesmärgipäratu

Milline on olnud valitsuse tagasiside turismisektori abipalvetele?

Hüplev ja eesmärgipäratu. Kui sektori hädakisa ministritele liiga närvidele hakkas käima, siis vaadati lakke ja öeldi - sähke, vaesed sugulased, võtke viis miljonit ja olge kuss. Ilma igasuguse analüüsi ja plaanita, kellele ja kuidas seda jagada, mis probleemi sellega lahendatakse. Lihtsalt suvaline number, millele ametnikud pidid sisu leidma. Selleks ajaks, kui asi mitmeid nädalaid venides valitsuses arutlusele jõudis, oli rahandusministri juurde jõudnud Tallinna vanalinnas tegutsevate ettevõtete lobigrupp ja otsustati, anname siis veel kolm milli. Kuidas seda sihtgruppi defineerida, mille alusel toetusi jagada - keegi ei tea. Järgmise valitsuse istungi ajaks oli kohale jõudnud uus lobigrupp bussivedajate näol. Jälle lükati turismimeetme otsustamine edasi.

Mis saaks turismi aidata?

EKRE välja arvamine istuvast valitsusest. Täna on selge, et see riigi majandusse oluliselt panustanud sektor on jäetud külma kätte ja peab ise hakkama saama, sest vastutav minister Siem ei valda teemat, tema asekantsler Lubit huvitab vaid IT-valdkond ja saadikukoht ning minister Helme on öelnud, et turismi aitamiseks „puudub poliitiline isu". Tema hiljutine turismiteemaline esinemine riigikogus oli aga täis vigu ja rumalusi. Ma arvan, et nendel inimestel, kes on töö kaotanud või kaotavad, puudub edaspidi poliitiline isu majandusasjades ignorantse erakonnaga suhestuda.

Kui riik oleks välja kuulutanud eriolukorra, kas siis oleks sektoril lootust abipaketile?

Ei tea, siin ei kehti loogika. Minu meelest on praegu selge see, et erinevalt naaberriikidest meil turismi rohkem ei aidata ja ettevõtjad peavad sellest reaalsusest lähtuma. Kes leiab võimalusi äri muuta, kes paneb pillid koti.

Kui koroonakriis seljatataks, siis kaua läheb aega, enne kui sissetulev turism taastub?

Lisaks vaktsiinide kättesaadavusele, sõltub väga palju riigi mainest. Läheb suureks võidujooksuks, kes oskab turiste esimesena kohale meelitada - Soome, Läti, Eesti või mõni muu paik regioonis. Me oleme kõik nüüd eriti verised konkurendid. Kas Eesti suudab endale selleks hetkeks ehitada turvalise sihtkoha maine, taastada transpordiühendused, sõltub väga valitsusest ja EAS-ist. Vaadates aga, kui vähe raha on koalitsioon planeerinud järgmisel aastal turismi turgutamiseks, olen ma murelik.