INTERVJUU | Tõnu Mertsina: Eesti majandus taastub oodatust kiiremini

Ettevõtete tootmisisendite import on veel languses ja viitab, et lähiajal võime näha vaid languse taandumist, mitte enamat.

Kas hoiuste kasv viitab nüüd ebakindlusele?

Märtsi alguses kohe pärast eriolukorra kehtestamist hakkasid hoiuste portfelli kasv kiirenema. Selle põhjuseks oli ühest küljest ebakindluse suurenemine, aga teisest küljest kukkus tarbimine ära. Kuigi tarbimine on juba põhjast välja tulnud, on see veel nõrk, sest inimeste ebakindlus jätkuvalt suur.

Tööpuuduse osas on Euroopas üsna üldine pilt, et see ei ole veel väga tugevalt reageerinud majanduslangusele tänu suurtele toetustele. Eestis suurenes töötuse määr kriisieelse tasemega võrreldes kahe protsendipunkti võrra 7,1 protsendini. Kui poleks olnud töötukassa töötasu hüvitamise meedet, oleks töötuse määr olnud kõrgem. Kuna töötasuhüvitis on lõppenud ja ka pankade maksepuhkused on lõppemas, siis võib see hakata sügisel töötuse määra suurendama. Aasta kokkuvõttes peaks töötuse määr suurenema 8,1 protsendini ja järgmisel aastal vähenema 7,4 protsendini.

Kuna valitused ja keskpangad on väga palju raha majandusse pannud, hoiab see intressimäärad madalad. Meie prognoosi kohaselt Euoopa Keskpank lähima paari aasta jooksul intressimäärasid ei tõsta. See on positiivne neile, kellel on laenud või kes tahavad laenu võtta, aga ka aktsiaturgudele soodne.