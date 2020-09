INTERVJUU | Viking Line' juht: kriis on muutnud Soome lipu pea sama heaks kui Eesti oma

Viking Line peab laevanduse suurimaks probleemiks reisijate arvu järsku kukkumist. Järgmist aastat peab ettevõtte juht tänavusest paremaks, kuid ta ei oota kiiret olude normaliseerumist.

Viking Line laevad sõidavad kolme lipu all. Eesti lipp on tavaoludes soodsaim, kuid Soome lipp on kriisi ajal muutunud pea sama heaks.



Viking Line ootab Eesti valitsuselt toetusi, mis peaksid otsustamisele tulema algaval nädalal.