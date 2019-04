Intressikulu viis T1 kaubanduskeskuse avanud Pro Kapitali kahjumisse

Kahjumit mõjutas negatiivselt AS-is Tallinna Moekombinaat kajastatud 1,7 miljonit intressikulu, teatas ettevõte börsile.

Ettevõtte tulud kasvasid 6,8 miljonilt eurolt 10,4 miljoni euroni.

„Hetkel arendame Kristiine City teist arendusetappi Kristina Majad, kus kerkib kokku kümme elumaja ühes sinna juurde kuuluva taristu ja rohealadega, mis on lahutamatuks osaks kõigi meie arendusprojektide puhul, teatas börsiteates ettevõtte juht Paolo Michelozzi. „Kristina Majad on klientide seas väga hinnatud. Seda kinnitab asjaolu, et enam kui 85% korteritest leiavad eelmüügi käigus omaniku juba enne ehitustegevuse lõppu. 2019. aasta esimeses kvartalis lõpetasime seitsmenda maja ehituse ning realiseerisime müügitehingu notariaalselt. Käimas on Kristina Majade viimase kolme maja ehitus, millega valmib 92 uut kodu. Ehitustegevusega samaaegselt jätkame aktiivset eelmüüki.“