Introvertne eestlane naudib pakiautomaati, sest sellega ei pea rääkima

Pakiautomaatide müük ja hilisem tagasiost on Veskimeistri sõnul finantseerimistehing ja raha läheb pakiautomaadivõrgu laiendamiseks ehk äri kasvatamiseks. Ta märkis, et Omniva peab end balansseerima omaniku dividendiootuse, äri kasvatamise ja tööjõukulude kasvu vahel. Ja see pole lihtne ülesanne. Omniva kasutab tegevuse finantseerimiseks ka pangalaene, kuid kuna pakiautomaadid on vara, siis kasutatakse neid tagatisena. Väikese riskiga finantseerimistehingust võiksid olla huvitatud pangad, pensionifondid ja liisingufirmad, kuid täpsemalt saab teada siis, kui avalik konkurss on lõppenud.

Kas AliExpressi saadetiste suunamine postkontorite asemel pakiautomaatidesse on ettevalmistus postkontorite tapmiseks?



Ei ole. 80% meie kliente eelistab pakiautomaati. Oleme naernud, et millegipärast põhjamaalastele pakiautomaat sobib, iseäranis introvertsetele eestlastele, kuna pakiautomaadile ei ole vaja naeratada, sellega ei ole vaja rääkida, pole vaja „Aitäh” öelda. Pakiautomaadid ei jää ka haigeks ega lähe puhkusele. Ega esmatasandi tööjõuga ei lähe asjad lähitulevikus kergemaks. Töötajate leidmine on keeruline.