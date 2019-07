Investeerimisfirma ostis Luminor panga peahoone Riias

Luminor panga peahoonet Riias peetakse üheks ilusamaks modernse arhitektuuri esindajaks Skanste tänava piirkonnas. 2009. aastal ehitatud hoones asus varasemalt DNB Pank. A-klassi kvaliteedile vastav ärihoone on 40 meetrit kõrge ning selle on disaininud üks kuulsamaid Leedu arhitekte, Audrius Ambrasas.

Ärihoone, mis kuulus enne Luminor gruppi, brutopind on 15 146 m2, kinnistul asub 151 parkimiskohta. Kogu hoone on Luminor panga kasutuses.

Colonna tegevjuhi Roberto De Silvestri sõnul on Colonna huvi Baltikumi pealinnade kinnisvaraturu vastu jätkuvalt suur. Eelistatult otsitakse pikaajaliste üürilepingutega kaetud ärikinnisvara, mis toodaks püsivat rahavoogu. Vajadusel teeb Colonna hoonetesse lisainvesteeringuid ja pakub ka kvaliteetset haldusteenust.

„Kuigi oleme pidevalt otsimas uusi investeerimisobjekte ja esmases huviorbiidis on Tallinn, on kahjuks pakkumiste hulk siinsel turul märgatavalt vähenenud. Tallinna kõrval on Riia kindlasti üks eelistatumaid piirkondi, kuhu soovime investeerida – tunneme suurt heameelt Luminori peahoone lisandumise üle meie portfelli,“ lisas De Silvestri.

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna on üks suuremaid ärikinnisvarasse investeerijaid Eestis ja Baltimaades. Colonna vahendab peamiselt rahvusvaheliste professionaalsete investorite kapitalipaigutusi Baltimaade kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust.