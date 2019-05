Investeerimisgigant on väsinud Rootsi jamadest. Keskpangalt tuleks võtta iseseisvus

58-aastane, varem rahandusministeeriumis ja keskpangas töötanud pensionigigandi Alecta investeerimisjuht Hans Sterte märkis, et Rootsi majanduspoliitika igas nurgas on tohutud vead. 90 miljardi dollarise mahuga fondivalitsejal on välja pakkuda suur raputus, kirjutas Reuters.

Ta soovib kaotada keskpanga iseseisvuse, ning et see asutus kooskõlastaks täielikult rahapoliitikat riigi eelarvepoliitikaga.

„Kahju, et Rootsit juhitakse ikka veel 1970ndate probleemidest välja kasvanud reeglite järgi,“ märkis ta intervjuus Bloombergile. „Praegu on meil hoopis võlaprobleemid, kuid me järgime orjalikult ikka vanu reegleid.“

Finantskriisile järgnenud kümnendil on kasutatud ekstreemseid rahapoliitilisi meetmeid, üleilmselt on hakanud hägustuma keskpankade rahapoliitika ja valitsuste eelarvepoliitika lahus hoidmine, inflatsioonieesmärkide tõhusus, eelarve ülekulutamised ja keskpankade iseseisvus. USAs rünnatakse poliitilise spektri mõlemalt poolelt eelarvekulutuste piiranguid.

Sterte arvab, et Rootsis kulub veel viis aastat, enne kui hakatakse arutama samadel teemadel. Rootsi majanduse hädades süüdistab ta keskpanga asemel pigem valitsuse eelarvepoliitikat.

Ta sooviks kõrgemaid intressitasemeid, et inimesed hakkaksid oma võlakoormust alandama. Eelarvepoliitika võiks olla lõdvem, et kasvatada investeeringuid ja arvestada rahvaarvu kiire kasvuga.

„Aga see on parlamendi otsustada,“ lausus ta. „Parlament peab võtma keskpangalt võimu sedasi, et parlament hakkaks otsustama nii eelarve- kui ka rahapoliitika üle.“