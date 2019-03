Investeerimisguru: eelarvedefitsiidil ja riigivõlal pole tähtsust on jabur sotsialistlik majandusteooria

Niinimetatud moodne rahandusteooria (MMT) ütleb, et seni kuni USA keskpank saab hoida intressitaseme madalal ilma suurema inflatsioonita pole põhjust muretseda riigivõla ja eelarvepuudujäägi pärast.

„MMT on jaburdus ehk midagi esimese aasta üliõpilastele,“ ütles ka võlakirjakuningaks kutsud mees CNBC-ile. „See teooria on on täielik lollus õigustamaks sotsialistliku programmi.“

MMT toetajateks on mõjukad poliitikud. Teiste seas ka demokraat Alexandria Ocasio-Cortez ja demokraatidest presidendiks pürgija senaator Bernie Sanders.

Gundlachi lisas, et naeruväärse teooria rakendamine võib viia pikaajaliste võlakirjade olulise vältimiseni.

Ka USA keskpanga juht Jerome Powell ütles hiljuti, et see majandusteooria ei tööta.

„Idee, et defitsiidil pole tähtsust, kui riigid saavad omas vääringus laenu võtta, on täiesti vale,“ ütles Powell senati ees esinedes.