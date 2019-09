Investeerimiskelmid otsivad pidevalt uusi ohvreid. Sel aastal on juba 1,86 miljoni eest kahju tekitatud

“Suurimad kahjusummad ulatusid üle 100 000 euro, kuid ligi kolmandiku moodustavad 10 000 – 50 000 suurused kahjud. Kelmid võtavad ära kõike, mida inimene on pahaaimamatult nõus „investeerima“, seejuures algavad kahjusummad 200-250 eurost,“ ütleb Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Tambre sõnul pöörduvad paljudes juhtumites kannatanud alles mitu kuud pärast kahju saamist politsei või tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA poole), kuna inimesed elavad kaua aega teadmisega, et nemad on investorid, nende raha „töötab“ ja justkui toob tulu.

„Inimesele luuakse vale ettekujutus, et tema investeeritud summad kasvavad ja nii üritavad kelmid ohvrilt pidevalt ka lisaraha juurde küsida. Alles siis, kui inimene soovib tagasi saada kasvõi esialgse summa, selgub, et see ei olegi võimalik, mispeale inimene mõistab, et teda peteti ja pöördub politsei poole,“ sõnab ta.

Kolm neljandikku ohvritest elavad Tallinnas, juhtumid on registreeritud ka Harjumaal, Virumaal ja Tartu maakonnas. Lisaks on registreeritud 18 juhtumit, kui inimene kaotas lisaraha pärast seda, kui „maakler“ lubab aidata tagastada esialgset investeeringut. Sellised lubadused päädisid kokku 93 000 euro suuruse lisakahjuga.

Tambre tõdeb, et sellise kuriteoliigi puhul on kõige tõhusam kaitse ennetus, informeeritus ja eelkõige inimese enda kriitikameel. „Praegu on ohvreid väga erinevas vanuses, noorim kannatanu oli 22, kõige eakam 82-aastane. Rohkem olid altid kasutama võimalust “investeerida” keskealised inimesed vanusegrupis 55-64 aastat ja noored inimeses vanuses 22-34 aastat,” rääkis politseinik.