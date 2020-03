Investeerimisotsuste tegija räägib koroonaviiruse mõjust ja sellest, mida vallandunud naftasõda tegelikult tähendab

Carolus Reincke on mees, kes teab väga palju selle kohta, kuhu paigutada raha ja mida eduka investeeringu tegemise jaoks tähele on vaja panna. Hetkel on aga maailm koroonaviirusest halvatud ning turud on väga volatiilsed. Mida kogenud rahapaigutaja selle kohta arvab?

Kuidas teie tänast olukorda näete?

Olukord on väga keeruline. Nii turgudel kui ka laenude valdkonnas on kõikumised ja liikumised suured. Selle kõige majanduslikke mõjusid on raske hinnata. Me ei saa siin ka ajalugu näiteks võtta. Ebakindlus on suur. Samas on ka erinevate prognooside täpsus väga madal, ka aktsiahindade osas. Me ei tea lihtsalt, mis hindadest edasi saab. Selle muudab veel keerulisemaks fakt, et riigid käituvad erinevalt. Hiinas oli koroonaviiruse tippaeg 24 päeva pärast selle avastamist. Me ei tea, millised saavad olema kogemused mujal. Mõju majandusele on kõigel sellel loomulikult väga negatiivne.

Majandusnumbreid meil veel ei ole.

Me teame Hiina veebruarikuu numbreid ja need olid hullemad kui eelmise suure finantskriisi ajal. Ei ole hulljulge pakkuda, et teistes riikides on mõjud sama suured. USA on siin väga oluline faktor. Nemad on suurim tarbimisühiskond. Meie vaatame nende suunas, sest see mõjutab väga paljut.

President Trump tegi seal valusa apsaka, kui kuulutas juba, et ka kõik kaubanduskanalid suletakse.

Jah, õnneks oli see eksitav jutt. See olekski väga tõsine pauk. Kui neil läheb väga kriitiliseks, siis võib see ka muutuda. Hiinas on samas viimasel ajal olnud väike taastumine. USAs on täna 14. päev, Itaalial 25.. Vaatame, kuidas edasi kulgeb.