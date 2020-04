Investeerimispank: koroonakriis viib arenenud majandused neli korda suuremasse langusesse kui eelmine kriis

See on neli korda suurem kukkumine kui eelmise, 2008. aasta majanduskriisi ajal toimunud rekordiline langus. Küsimusele, kui kiiresti arenenud riikide majandused kukkumisest taastuda suudavad, ei ole vastust, sest keegi ei tea, millal inimesed tööle naasta saavad, kirjutas Hatzius klientidele saadetud kirjas.

Paljudes riikides on Covid-19ga nakatunute arv Hartziuse sõnul tipu saavutanud, kuid halb uudis on, et pandeemia olukorra paranemine on ilmselgelt eneseisolatsiooni ning majandusaktiivsuse vähenemise tulemus. Ja haigestumine võib suureneda, kui inimesed taas tööle lähevad.

Paljude arenenud riikide valitsused on Hartziuse kinnitusel rakendanud kriisi mõjude leevendamiseks ja kriisi üleelamiseks tõsiseid meetmeid, seda nii elanike kui ettevõtete toetamiseks. Sellele vaatamata tuleks Euroopas astuda suuremaid samme ning rikkad riigid peaksid arenevaid riike aitama.

„Euroopa kriisimeetmeid tuleb laiendada eelarveturgutuste kaudu, aga ka teha kõikvõimalik, et eurotsoon terviklikuna hoida ning arenenud riigid peavad oluliselt rohkem arenevaid riike aitama,“ märkis ta.

