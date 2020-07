Investor: kümme konkreetset soovitust, millistel ettevõtetel tasuks kriisijärgselt või teise laine saabudes pilk peal hoida

1) Siauliu Bankas

Leedu panga aktsia hind on oma tipust poole võrra langenud. 2019-2018. aastatek tegi ettevõte ära oma tipu, mis on 0,56 eurot aktsia kohta. Toetustase (ehk investoritele huvipakkuv hinnatase) jääb aga 2009. aastasse kui aktsia osteti ligemale 100% üles (0,27-0,31 eurot) ja Veeki sõnul on tõenäosus suur, et ka nüüd, 11 aastat hiljem käitub aktsia samamoodi. „Hinnal on oma ajalugu ja see kipub korduma."

2) Coca-Cola

Selle ettevõtte puhul soovitas Veek jälgida aktsia käitumist viiruse teise laine ajal. Aktsiat soovitab Veek osta vahemikus 29-34 dollarit. Ka Coca-Cola aktsia on 2019. aasta tipust langenud 50 protsenti.

Investeerimisfestival 3-5 juuli Foto: Henri-Kristian Kirsip

3) Netflix



Ka siin peaks olema teise laine ajal kiire tegutseja, siin võiks olla ostuvahemikuks 330-375 dollarit. Praegu on Netflixi aktsia 476 dollarit. „Tasub silm peal hoida!"

4) Berkshire Hathaway

Warren Buffeti legendaarse firma puhul analüüsis Veek B-aktsiat, kus ostuhetke tasuks Veeki sõnul ajastada 150 dollari kanti.

5) Swedbank

Rootsi panga puhul soovitab Veek osta aktsiat 100 ja 115 rootsi krooni vahemikus. „Swedbank on sellele väga lähedal." Jällegi on panga aktsia aktsia langenud tipust (230 SEK) 50 protsenti.

6) Lufthansa

Saksa lennufirma aktsiagraafik näeb välja suhteliselt õudne ja aktsia ostmine tunduks paljudele „kukkuva noa püüdmisega". „Tahtsin kriisi ajal aprillis aga olla mõne lennufirma põhjakoristaja, tehniliselt nägi kõige parem välja just Lufthansa." Sain selle kätte 7,4 peal ja müüsin 12 peal. „Nüüd tahaksin minna uuele tiirule." Veek soovitab osta aktsiat 8-9 euro vahel.

7) Yara International

Maailma üks suurimaid väetisetootjaid, mis on noteeritud Norra börsil, tasuks osta 320 ja 350 norra krooni vahemikust. „Hoidke Yaral silm peal, tegelikult hind juba ongi sel tasemel, saate esmaspäeval teha tehinguid!"

8) Equinor



Naftatootja, mis samuti noteeritud Norra börsil ja kus ostuhetk võiks saabuda 115 ja 130 norra krooni juures.

9) Tallinna Kaubamaja

Tallinna börsile tulles oli Veekil pandud lootused sellele, et Kaubamaja aktsia tuleb 7 euro peale. „Seda aktsiat on võimsalt üles ostetud hetkel, aga ootame pärast suurt tõusu ootame „väljahingamist" ja korrektsiooni 7,8 ja 8,2 euro peale.