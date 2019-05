Investorid jooksid tormi La Muu ühisrahastusele, ökojäätise tootja hämmeldunud

La Muu asutaja Rasmus Rask sõnul ollakse jäätisevabrikus investorite suure huvi üle jätkuvalt hämmeldunud, aga väga õnnelikud. "Kampaania eesmärgi nii kiire täitumise tõttu pidime aga vastu võtma paar kiiret otsust. Esmalt, otsustasime tõsta kaasatava investeeringu sihi 400 000 asemel 600 000 euroni. Teiseks, sulgeme kampaania plaanitust varem - juba esmaspäeval, 13. mail," ütles Rask.

"Meie suur unistus on täitunud. Ootasime ja lootsime, et meie fännid ja kliendid tulevad meie omanikeks ja nii ka läks. Enamik investoritest on inimesed, kes on panustanud kuni 500 eurot ning vastavalt kampaaniatingimustele saavadki eelisjärjekorras heakskiidu väikeinvestorid ehk investeeringud mahus 100-500 eurot," selgitas Rasmus Rask. Suurema summa märkinud investorite puhul kehtib pro rata põhimõte - 500 euro piiri ületava summa saavad kõik investeerida proportsionaalselt võrdselt.

Rasmus Rask põhjendas varakult kampaania sulgemist sellega, et La Muu lähiaja investeeringu ja kasvuplaanid saavad kaasatud rahaga tõhusalt ellu viidud. "Teeme ära selle, mida lubasime ja siis paneme koos uued sihid paika. Midagi hoo pealt juurde lubama ei hakka - kaasatav lisakapital 200 000 võimaldab meil vähendada pangalaenu osakaalu planeeritavas investeeringus. Kindlasti aga annab investorite usaldus kindluse uusi sihte seada nüüd kiiremini ja kaugemalegi," arvas Rask.

Investorite ootamatult suurt huvi seostab Rasmus Rask kolme põhjusega. "Ilmselt tundub turuväärtus jaeinvestoritele adekvaatne. Teiseks võib investorite tavapärasest suurem aktiivsus tuleneda sellest, et oleme võrdlemisi tuntud jaebränd. Ja kolmandaks võib mängida rolli see, et kõik 100 eurot panustavad investorid saavad eluaegse 20%-lise soodustuse La Muu Telliskivi jäätisekohvikus," rääkis ta.