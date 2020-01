Investorid kardavad, et järjekordne Eesti ühisrahastusplatvorm kaob nende rahaga

Envestio tegi eile oma Facebooki lehele postituse, milles teatas, et hoolimata Kuetzali põhjustatud ebameeldivast olukorrast turul, on platvorm suutnud seniajani täita kohustusi investorite ja laenuvõtjate ees. Platvorm väitis, et nende vastu on korraldatud laimukampaania ning samuti on veebileht sattunud häkkerite rünnaku alla. Umbes samal ajal, mil postitus avaldati, lakkas Envestio veebileht töötamast.

Postituses tunnistas Envestio, et tekkinud on raskusi investoritele raha tagasimaksmisel. Ärilehe päringule ettevõte ei vastanud.

Envestio platvorm pakkus ettevõtetele laene, millesse said investorid oma raha investeerida. Tootluseks lubati lausa kuni 22 protsenti aastas. Envestio kodulehel seisis enne selle sulgemist, et platvormil on üle 13 000 investori ja intressidena on välja makstud enam kui 2,3 miljonit eurot. Kokku oli investeeritud 30,8 miljonit eurot.

2018. aasta veebruaris asutatud Envestio SI OÜ on registreeritud aadressile Rännaku puiestee 12, kuhu on sisse kirjutatud ligi 700 ettevõtet. Firma omanikuks on Läti ettevõte SIA Marlin Invest, mis on asutatud mullu märtsis. Envestio 2018. aasta bilansimaht oli 5,4 miljonit ja kasum 97 000 eurot.

Ühisrahastusplatvormi probleemid said alguse eelmise aasta lõpus. Detsembri alguses teatas Envestio, et ettevõtte on ära ostnud Saksamaa investor Arkadi Ganzin, kellel on varasem kogemus panganduses. Samuti asus firmas tööle uus operatsioonijuht Eduard Ritsmann.