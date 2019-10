Investorid leidsid pensionisüsteemist eriti soodsa võimaluse raha teenida

"Kolmanda samba puhul on väga võimas 20% tulumaksutagastus, aga suur pluss on ka mugavus, et saad püsikorralduse käima panna või otse tööandjal palgast lasta raha kolmandasse sambasse kanda ja kõik toimib ilma sinu sekkumiseta automaatselt," rääkis investor ja Tuleva nõukogu liige Kristi Saare kolmanda samba plussidest.

Negatiivse poole pealt toob investor ja Tuleva liige Taavi Pertman välja keerulise tulumaksuarvestuse, mida on aasta peale keeruline ette ennustada. „Mida lihtsam toode inimese jaoks on, seda rohkem kasutatakse,“ märkis investor.

