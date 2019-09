Investorid on hakanud Euroopa Keskpangas kõhklema

Panused on suured. Investorite isu on õige suureks läinud. Mitte ainult ei oodata keskpangalt negatiivse hoiuseintressi veel sügavamale miinusesse viimist, mis on iseäranis valus kommertspankadele, kui valu tavahoiustajatest klientidele edasi ei anta, kuid nüüd tahetakse veel paljut muudki.

Soovitakse kah varade kokkuostuprogrammi taaskäivitamist, mis alles hiljuti lõpetati. Ka soovitakse selgemaid märke, kuidas plaanib keskpank vastu astuda euroala majanduskasvu aeglustumisele ja madalale inflatsioonile.

Investorid õige aplaks läinud. Hiljuti ütles Eesti Panga juht Madis Müller Bloombergile, et tema arvates oleks varade kokkuostuprogrammi käivitamine ebakohaselt võimas meede, arvestades, et majanduskasv aeglustub, mitte ei oodata majanduslangust ning deflatsioonitonti ei paista kah hetkel veel silmapiiril.

Euroopas ja kaugemalgi on keskpankade lõdvema rahapoliitika ootuses investoreid võlakirju ostnud ja nende hinnad üles ajanud. Seetõttu liikusid tootlused ajalooliste rekordmadalatel.

Kuid kuna ka Euroopa Keskpangas on küllalt ülilõdva rahapoliitika rakendamise osas kõhklejaid, on ka investorite seas maad võtnud kahtlused, et kas keskpank käitub turgude pantvangina või äkki ei täida investorite ootuseid.

Sestap hakkasid võlakirjade hinnad langema, Saksamaa valitsuse 30-aastase võlakirja tootlus pööras koguni positiivseks. Ka ajaloo põhja kündnud euribor tõusis jutti neli päeva enne kui eile taas langes. Viimane kuue kuu euribori näit on -0,414 protsenti. Tuletistehingute vormis on kolme kuu euribor jätkuvalt negatiivne kuni vähemalt 2024. aasta septembrini ehk õige pikka aega. Samas kui investorid mingil põhjusel vaadet muudavad ja karjana tormama asuvad, võivad ka intressiootused oluliselt muutuda.