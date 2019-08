Investorid pagevad läheneva tormi eest kulda

Üheks on USA-Hiina kaubandussõja kasvavad pinged, teiseks aga keskpankade lõdvem rahapoliitika.

Sestap käis kuld eile korraks ära kõrgemal 1500 dollari joonest. Comexil maksti kulla tulevikutehingus untsi väärismetalli eest 1503,30 dollarit, mis tähendas metalli päevast 1,3 protsendist tõusu. See on kõrgeim kulla hind alates 2013. aastast.

Aasta algusest on kuld kallinenud 16 protsenti. Vaese mehe kullaks nimetatud hõbe on ka pakkunud aasta algusest kehvemat USA dollari põhist tootlust. Hõbe on tänavu kallinenud vaid 8,2 protsenti, pallaadium on 16,4 protsenti ja plaatina 7,6 protsenti.

Kulla tähetund on kriisid, rahulikes oludes kaotab ta investorite silmis sära.

“Kuld on traditsiooniline turvavara,” ütles UBSi varahaldusüksuse toorainete ja valuutadirektor Wayne Gordon Bloombergile. Kui kaubandussõjas kasvavad riskid, võib tema sõnul kuld ka maksta 1600 dollarit.

Täna šokeerisid Uus-Meremaa ja India keskpank investoreid, langetades baasintressi oodatust rohkem. Mida madalamad on intressid, seda väiksem on kaotus mitteintressiteenivate varade omamisest, sest ka näiteks kuld ei teeni intressi. Samas ei ohusta kulda negatiivne intress.

Hirmus varade ostjad on ajanud negatiivset tootlust pakkuvate võlakirjade mahu rekordiliseks. Selliseid pabereid oli esmaspäeval 15,01 triljoni dollari väärtuses.