Investorid rõõmustasid brexiti kokkuleppe üle

Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker teatas, et mõlemad pooled jõudsid õiglase ja tasakaalus leppeni.

Briti aktsiaindeks FTSE 100 tõusis 0,5 protsenti. Saksamaa börsiindeks DAX ja Prantsusmaa CAC 40 tulid päeva alguse miinusest välja ja tõusid vastavalt 0,9 ja 0,4 protsenti.

Euro tugevnes 0,4 protsenti, 1,1117 dollarini ja nael tõusis USA dollari vastu 0,8 protsenti.

Juncker soovitas kirjas, et Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid kiidaks leppe heaks, kuna oli ülim aeg viia lõpuni lahutuse protsess ning liikuda kiiresti edasi EL tulevase partnerluse osas Ühendkuningriigiga, kirjutas Reuters.

Briti peaminister Boris Johnson loodab, et lepe kiidetakse heaks Briti parlamendi laupäevasel erakorralisel istungil, mis sillutaks tee kokkuleppega lahkumiseni Euroopa Liidust 31. oktoobril.

Et lepe läheks läbi, vajab Johnson Põhja-Iirimaa demokraatlike unionistide toetust, kes on juba teatanud, et nad ei toeta Johnsoni ja Junckeri uut lepet.