Wisefundi investorid on organiseerunud ning teevad ettevalmistusi pankrotiavalduse esitamiseks. Wisefundi investor ning üks kohtuasja eestvedajaid Kurt – kel endal on Wisefundis järel neli projekti, millest ükski intresse ei maksa – ütles, et praeguseks on nendega liitunud pea kakssada investorit ning tuleb veel juurdegi.

