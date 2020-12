Investorite soovitused: kuidas koguda kolmanda samba abil lapsele 18 aastaga 20 000 eurot või muul moel kindlustada tema tulevik?

„Kui vaadata seda investeerimise põhitõde – et kõik tuleks hoida võimalikult lihtne –, siis kolmas sammas on lihtsuse etalon,” põhjendas Tuleva nõukogu liige Kristi Saare novembri lõpus toimunud veebiseminaril „Kuidas kolmanda samba abil lapsele raha koguda?”, miks on kolmas pensionisammas hakanud viimastel kuudel just lapsevanematele palju huvi pakkuma.

„Neid plusse on mitu. See, mis mulle kui investorile kõige rohkem meeldib, on see, et riik annab sulle panustatud raha pealt maksutagastust,” lisas Saare. Sisuliselt saab iga 1000 euro pealt, mis inimene aastas kolmandasse sambasse panustab, maksutagastusena riigilt 250 eurot juurde. Kui arvestada näiteks selle 6000 euroga, mis on maksimaalne piir aastas tulumaksuvabalt kolmandasse sambasse investeerides, siis sisuliselt võib öelda, et 4800 eurot paneb inimene ise ja 1200 eurot sellest panustab juba riik tulumaksutagastusena, tõi Saare näiteks.