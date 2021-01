IPF Digital sai loa makse- ja e-raha teenuste osutamiseks

Äsja omandatud e-raha asutuste tegevusluba avardab oluliselt Credit24 kaubamärgi all tegutseva IPF Digitali edasisi arenguvõimalusi. Ühelt poolt annab see ettevõttele võimaluse pakkuda oma klientidele täiesti uusi teenuseid ning teisalt kombineerida neid olemasolevate laenutoodetega. Ühtlasi saab IPF Digital võtta senisest veelgi suurema rolli teiste IPF Grupi ettevõtete digitoodete arendamisel.

"IPF Digital'i visioon on olla juhtiv digitaalsete laenutoodete ja personaliseeritud finantsjuhtimise lahenduste pakkuja nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikides, suurendades uuenduslike arenduste abil tarbijate teadlikkust ning ligipääsu finantsteenustele," ütles IPF Digital'i nõukogu esimees Rami Ryhänen.

„Soome ja Läti kliendid saavad juba praegu kasutada meie mobiilse rahakoti toote eeliseid. Soovime selle uudse lahenduse teha peagi kättesaadavaks kõikidel meie turgudel. Arendades kaasaegseid ja paindlikke digitaalseid laene ning e-raha- ja makseteenuseid on IPF Digital'i eesmärk pakkuda klientidele võimalust hallata oma igapäevaseid rahalisi vahendeid paindlikumalt, mugavamalt ja turvalisemalt nii mobiilirakenduse kui ka muude digitaalsete kanalite kaudu," selgitas Ryhänen.

Ühtlasi jätkab IPF Digital Eestisse kompetentsikeskuse rajamist, mis tegeleb finantstehnoloogiate arendamise ja tooteinnovatsiooni juhtimisega kogu IPF Grupis.

„Oleme seisukohal, et Eesti on hea asukoht nii IPF Grupi digitaalse äri arendamiseks kui ka e-raha asutuse tegevusloa taotlemiseks. IPF Digital kuulub juba 2015. aastast krediidiandjana Finantsinspektsiooni järelevalve alla. Usume, et meil on hea arusaam reguleeritud finantsasutusele kehtestatud seadusandlikest nõuetest ning järelevalve ootustest. Samuti on Eesti tuntud oma kõrgelt arenenud IT-suutlikkuse poolest, mis on suur eelis, arvestades, et IPF Digitali tegevus põhineb digitaalsetel lahendustel," lisas nõukogu esimees.