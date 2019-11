Iraan tõi üllatava põhjuse, miks nad tuumarelva ei loo

Iraani tuumaenergia organisatsioon AEOI teatas, et nad on suutelised rikastama uraani 60 protsenti tasemeni, mida on kaugelt rohkem kui tsiviilkasutuses läheb tarvis, kuid on ometi liiga vähe rikastatud tuumarelva loomiseks. Tuumarelva tarvis on vaja 90 protsendini rikastatud uraani.

„Hetkel on tarvis vaid viie protsendini rikastatud uraani,“ ütles AEOI pressiesindaja Behrouz Kamalvandi.

Neljapäeval teatas Iraan, et Fordowis on jälle alustatud uraani rikastamist. Selle sammuga astub Iraan veelgi eemale 2015. aasta maailma suurjõududega sõlmitud tuumakokkuleppest, millest USA lahkus.

Kokkuleppe kohaselt ei tohi Fordows toota tuumamaterjali.

Alates maikuust on Iraan hakanud ületama tuumekokkuleppes lubatud uraani rikastamise limiite kättemaksuks USAle leppest lahkumise eest.