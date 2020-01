Iraan võib kindrali tapmise eest kätte maksta jõulise küberlöögiga

Küberjulgeoleku- ja kaitseeksperdid kahtlustavad nüüd, et Iraan võib vastata küberrünnakuga, mis tabaks USA sõjaväe ja ka erasektori veebitaristut.

Business Insideriga rääkinud eksperdid selgitasid, et Iraan on aastaid tegelenud enese kübersõjalise võimekuse tõstmisega. Juba alates 2010. aastast, kui Iraani tuumarajatisi küberrünnati, on riik keskendunud oma vastava kaitseprogrammi tugevdamisele.

"Iraan on kaval kübervastane, kes kompab meie süsteeme iga päev ja igal minutil. See on kassi ja hiire mäng," ütles küberturvalisusega tegeleva ettevõtte Cybereason esindaja Sam Curry Business Insiderile.

Kuid ka USA pole maganud, vaid on keskendunud oma küberkaitsete ülesehitamisele, ütles president Barack Obama administratsioonis küberturvalisuse nõuniku ametit pidanud Kiersten Todt.

"Ma täiesti usun, et nad soovivad rünnata meie kodumaa kriitilist infrastruktuuri," ütles Todt Business Insiderile, lisades siiski, et "meie võimalused ja valmisolek seda tüüpi rünnakute vastu on tugevad, sõjavägi on hästi ette valmistatud.”

"Nad on jõud, millega tuleb arvestada, koos võimaliku ohuga, mis nad kujutavad endast Ameerika Ühendriikidele," ennustas õhujõudude kindral William Shelton juba 2013. aastal.