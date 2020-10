Isa ja tütar juhivad Saaremaal Euroopas ainulaadset tehast

Isa ja tütar Ain ja Rosalin Süld ühendasid jõud, et viia laia maailma Saaremaa looduslikust toorainest toodetud toidulisandid. Tegu on ekstraktidega, mis ei ole tehtud alkoholi baasil. See on väga oluline, eristab neid turul teistest tegijatest ja üllatab. „Sakslased on öelnud, et see on unikaalne toode. Ma olin segaduses. Kas me astume tõesti suurtega võitlusse?” ütleb BioNor Healthi kaubamärgiga tooteid valmistav Ain Süld lõbusalt.

Ain Süld on olnud edukas ettevõtja, kuid pronkssõduri teisaldamine lõikas tema elutöö nagu noaga läbi. Esivanemate maad Saaremaal vajasid hoolt, ta kolis saarele ja hakkas veisefarmi pidama. Siis jõudis tema kõrvu kuuldus maagilisest taimest lutsernist. Idanema hakkas mõte teha sellest ja muust, mida Saaremaa looduses leidub, inimeste tervist parandavaid tooteid. Kõikide toitude isa lutsern pidi olema selle keskmes.