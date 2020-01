Isamaa eitab erakonnaliikme komiteesse nimetamisel igasugust poliitilist seotust: parteipiletist tähtsam on kompetents

Reet Roosi puhul - vaadates tema äri ulatust nii käibes, kasuminäitajates annab ta paljudele ettevõtjatele silmad ette. Ta on oma valdkonnas end selgelt tõestanud ja tema nimetamisel seost erakonda kuulumisega ei ole," kinnitas Sven Sester.

Selles osas, kas komiteesse kuulumine on igakülgselt õigustatud ka Argo Luude puhul, kes on 2012. aastal kriminaalkorras süüdimõistetud ühe osalisena kartellileppe sõlmimises toonase prügifirma Cleanaway juhina, Sester enam nii üheselt kaitsma ei asunud.

"Argo Luudet ja tema ettevõtluskogemust ma ei tunne. Karistuse küsimuses tuleb ühiskonnas kindlasti küsida, kas tema aktsepteerimine sellele kohale on õigustatud. Ja siin tuleb ka üleüldine küsimus mängu ehk et kas ja millal peaksime lugema inimese karistuse kantuks jne? Tema mineviku kohta ma kahjuks niipalju ei tea, et sellele hinnangut anda."

Aeg: lihtsalt otsustasin!

ERR küsis justiitsminister Raivo Aegilt, miks ta otsustas saata nimetamiskomitee liikmeks Reet Roosi, kes on Isamaa liige. Selle peale Aeg ärritus ja ütles: "Kas see on siis mingi tempel otsa ees, kui on Isamaa liige?" küsis Aeg. "Lihtsalt otsustasin ja see ongi otsus," lisas ta.

Rahandusminister Martin Helme ei ole siiani Argo Luude nimetamist kommenteerinud.

Tee-ehitusfirma Trev 2 grupi juht Sven Pertens on alates komitee loomisest selle liige olnud ja jagas Sesteriga sarnaselt mõtet, et vaid erakondliku kuuluvuse tõttu ei tohi saada komiteesse ega mõnda riigifirma nõukokku, vajalikud on kompetentsid. "Ennekõike tuleks vaadata inimest, tema tausta, oskusi, teadmisi, reputatsiooni. Kui see on vastav, siis sellest lähtudagi," rõhutas Pertens.

"Mõlemad - Roos kui Luude - on ettevõtluses tegevad ja edukad. Kui valiku juures on need, kes on end ettevõtluses tõestanud, aga lisaks kuuluvad konkreetsesse erakonda, siis see ei tohiks olla takistuseks. Erakondlik kuuluvus ei ole ju olemuslikult halb. Ma ei näe probleemi või konflikti selles, et anda enda tööd üle järgnevalt just sellisele kooslusele. Eks iga kooslus tõestab ja näitab ennast praktikas. Kui peaks tekkima ebasoovitavaid ilminguid, küll siis sellele tähelepanu juhitakse."

Komiteesse nimetati veel Toomas Tamsar ja Kaido Padar.

