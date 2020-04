Isamaa ettepanek: riik võiks anda inimestele koroonakriisi üleelamiseks soodsat laenu

Perede tugilaen on mõeldud inimestele, kel oli olemas kriisieelne sissetulek ning kes on meie ühiskonda maksude ja laste näol panustanud ning niimoodi aastate jooksul riigipoolset abi palumata meie kõigi heaolu suurendanud.

Isamaa hinnangul on meil piisaval toetusi ning liiga palju mahukaid rahalisi toetusi pole riigile jõukohane. Perede tugilaenu võtavad need, kes seda vajavad ja kellel on võime seda ka tagasi maksta, seega pole see riigile põhiosas kulu.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on riigi tugi lastega peredele tekkinud olukorras toimetulekuks äärmiselt oluline. „Rasketel hetkedel tuleb hoida seda, mis on kõige olulisem – see on Eesti pere. Kui inimesed satuvad võlalõksu, nagu juhtus paljudega eelmise majanduskriisi ajal, takistab see kriisist taastumist. Tugilaen aitab seda vältida.“ Lisaks on Solmani sõnul oluline, et tugilaen arvestab inimese varasema sissetuleku ja laste arvuga peres. „Suurematel peredel on paratamatult suuremad kulud ning nad väärivad täiendavat tuge.“

Seeder lisas, et see on vastutustundlik ettepanek ja lähtub parempoolse majanduspoliitika põhialustest. „Pakume madala intressiga riigipoolset laenu neile, kes seda tõesti vajavad. Laustoetuste maksmine ja lennukilt raha külvamine ei ole riigile pikaajaliselt jõukohane ega mõistlik“ ütles ta.

Perede tugilaenu tingimused: