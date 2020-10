Isamaa hõiskab. "Pensionireform suurendab Eesti inimeste vabadust"

"Eesti ühiskond põhineb individuaalomandil, mille käsutamist kitsendas kogumispensioni kohustuslikkus märkimisväärselt," ütles Sibul.

„Pensionireform suurendab Eesti inimeste vabadust. Selle tulemusel on inimesel võimalik jätkata II sambas või asuda iseseisvalt investeerima. Isamaa on alati olnud seisukohal, et inimeste vabaduse suurendamine on mõistlik, põhjendatud ja põhiseaduspärane. Olen rahul, et meie seisukoht leidis kinnituse ka Riigikohtus," lisas Sibul.

Riigikohus jättis teisipäeval rahuldamata president Kersti Kaljulaidi taotluse tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks.