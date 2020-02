Isamaa juhtpoliitikud presidendi otsusest: üllatust siin polnud, Kaljulaid ei saanudki teisiti käituda

Seedri sõnul ei ole tal mingit eelnevalt kujundatud must-valget seisukohta, et praegu riigikogus vastu võetud seadust kuidagi muuta ei tohiks. "Võimalusel arvestame presidendi seisukohti, aga selge on see, et olemasoleva seaduse nö põhiselgroogu me ei muuda. Mingit peenhäälestuseks taandumisega me kaasa ei lähe. Meil on veendumus, et seda seadust on vaja ja praegune süsteem on väga ära muuta."

Riigipea Kersti Kaljulaid otsustas täna kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse väljakuulutamise osas, et see on põhiseadusega vastuolus. Ta saadab seaduse tagasi riigikokku.

Pressikonverentsil rõhutas Kaljulaid, et ta ei anna poliitilist hinnangut, vaid vaatas peale, kas seadus on põhiseadusega kooskõlas. Tema kindel veendumus on, et mitte.

Kaljulaid ütles, et on konsulteerinud paljude juristidega ning otsuse aitas tal sõnastada vandeadvokaat Madis Päts. Kaljulaid lisas, et täiendavaid analüüse polnud vaja, sest praeguseks oli neid piisavalt.