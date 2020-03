Ise endale tööd andvad FIEd kannatavad nii ettevõtjate kui töötajate murede all

Rahandusministeerium otsustas täna, et eriolukorras peatatakse maksuvõlgade intressi arvestamine kuni 1. maini. Siiski toonitas Liivamägi, et see ei tähenda, et makse ei peaks maksma ning kui see on vähegi võimalik, tuleks maksud tasuda.

Tegevuse peatamisel katkeb ravikindlustus

Kui äritegevust ei toimu, võib füüsilisest isikul ettevõtjal tekkida mõte Äriregistris tegevus peatada. Sellisel juhul tuleb aga arvestada, et kui FIE seda teeb, katkeb kahe kuu pärast tema ravikindlustus. „Seega need, kellel on ravikindlustus just FIEna registreerimisest tulenevalt, võiksid tegevust pigem mitte peatada. See tähendab küll avansilise sotsiaalmaksu tasumise kohustust, kuid nagu eespool viidatud, saab tekkivat/tekkinud maksuvõlga ajatada," soovitab Liivamägi.

FIE palgataud töötajatele peaksid Liivamägi sõnul laienema valitsuse väljatöötatavad meetmed. Täpsemalt selgub see muidugi siis, kui selguvad plaanitud meetmete reeglid.

