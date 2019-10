Isegi hästi tasustatud milleeniumlased kardavad, et peavad elu lõpuni töötama

Värskest Spectrem Groupi uuringust, mis keskendus kõrge sissetulekuga milleeniumlastele Ameerikas vanuses 30-34, toob välja, kui teadlik on see sihtrühm oma rahalistest võimalustest – ja ka piirangutest, kirjutab Bloomberg.

Uuringu käigus küsitleti neid hästi tasustatud milleeniumlasi, kelle aastasissetulek algab üksi elades 100 000 dollarist ehk üle 91 000 euro aastas või koos partneriga elades 150 000 dollarist ehk ligi 137 000 eurot kahe peale aastas.

Tegu on põlvkonnaga, kelle tööturule jõudes oli nii Ameerika kui kogu maailma majandus kehvas seisus ning nad pidid väga palju vaeva nägema, et lisaks oma ülikooli laenudega toimetulekule ka töö leida. Erinevalt nii endast vanematest kui ka noorematest, on see sihtgrupp teistest enam valmis tegema ka tööd, mis neile otseselt ei meeldi.

Näiteks on hea palga peal olevad milleeniumlased, kes jäävad alla 29 elu aasta, oluliselt optimistlikumad oma tuleviku väljavaadete osas, kuna siis, kui nemad ülikool lõpetasid, hakkas ka USA majandus taastuma. Neid huvitab rohkem, et nad saaks teha tööd, mis neile meeldib.

Erinevalt vanemast vanuserühmast ei muretse nad ka sellepärast, et peavad elu lõpuni tööd tegema, kuna ei suuda praegu pensionipõlveks piisavalt säästa. Uuringust ilmnes ka, et vaadeldud vanuserühma jaoks oli töökoha valikul ka määrav, et töökoht toetaks neid õppelaenu tagasi maksmisel.

Kuigi suur enamus tunneb, et peab elu lõpuni tööd tegema, olid näiteks veerand vastajatest mures ka sellepärast, et neid või nende elukaaslast sunnitakse varem pensionile jääma, kui nad ise selleks valmis on.