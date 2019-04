Isejuhtiva bussi tulek Kadriorgu lükkub edasi

Algne plaan oli, et buss hakkab liikuma juba 1.aprillil.

Tallinna transpordiameti projektijuht Jaagup Ainsalu tõdes, et maikuus buss liikuma ei hakka. Toimunud on mitu hanget, kuid ühele ei tulnud ühtegi pakkumist ning teisel hankel pakkujad ei kvalifitseerunud.

Praegu käimasolev hange lõpeb 13. mail. „Siis teame täpsemalt millal buss sõitma hakkab, kuid ise loodame, et juuni keskel,“ rääkis Ainsalu.

Ainsalu sõnul on linn hanke tingimusi veidi leevendanud ja küsinud pakkujatelt, mis on olnud need probleemid, mille pärast nad ei ole osalenud. „Tegemist on innovatsioonihankega, kus ühet poolt soovid head, aga tingimused ei pruugi olla veel pakkujatele vastavad. Käib kompamine ja sellepärast ongi läinud aega,“ selgitas Ainsalu viivituse põhjust.

Päris üksinda buss Kadriorus sõitma ei hakka. Kuna seaduse kohaselt saab isejuhtiv buss reisijaid vedava ainult tingimusel, et vajadusel saab inimene juhtimise üle võtta, hakkavad ka Kadrioru liinil isejuhtiva bussiga kaasa sõitma Tallinna tehnikaülikooli üliõpilased.

Buss peaks sõitma kolmapäevast pühapäevani hommikul kella üheksast-kümnest õhtul viie-kuueni. Esialgu tahetakse buss käigus hoida ühe aasta jooksul, see peaks andma juba piisavalt kogemusi, et otsustada, mis saab edasi.

Bussi hankimisel teeb Tallinna Transpordiamet koostööd TalTechiga. Buss hangitakse "SOHJOA Baltic" projekti raames, mille raames saavad isejuhtivaid busse testida kuus Läänemere-piirkonna linna. Busse testitakse aasta jooksul Tallinnas, Helsingis ja Kongsbergis, Vejle, Gdansk ja Zemgale peavad leppima kuu pikkuse testperioodiga.

Hanke eeldatav maksumus on 112 500 eurot.