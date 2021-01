Isikuandmed kui tavapäratu valuuta. Kas sa ikka soovid nii maksta?

Euroopa Liit on võtnud suuna anda inimestele oma isikuandmete osas suurem kontroll ja tagada läbipaistvus isikuandmete kasutamise osas. Sel eesmärgil kehtestas Euroopa Liit ka isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR). Määruse kohaldamisel esineb aga praktikas erinevusi.

Küsimus privaatsuse kui õiguse ja privaatsuse piiramise, seda siis kas isiku nõusolekul või temalt isegi küsimata, põhjendatusest tekib tihtipeale just digitaalsete teenuste kasutamisel. Digitaalsete teenuste puhul, nagu näiteks muusikapaladele, videotele, artiklitele või muule sisule digitaalsel kujul juurdepääsu saamise puhul on üha sagedamini märgata teadet, et tegu on tasuta teenusega ehk teenuse eest kasutaja raha maksma ei pea, kuid samas küsitakse isiku käest tema isikuandmeid või vähemalt nõusolekut, et teda võiks nn küpsiste abil jälgida. (Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te veebisaiti külastate. Iga kord, kui te veebisaite külastate, küsitakse teilt, kas te nõustute küpsistega või mitte. Selle eesmärk on võimaldada veebisaidil jätta teie eelistused (nt kasutajanimi, keel jne) teatud ajavahemikuks meelde. Nii ei pea te neid uuesti sisestama, kui te sama külastuse ajal eri lehekülgi sirvite. Küpsiseid kasutatakse ka statistika kogumiseks veebilehtedega seotud sirvimiskogemuse kohta.) Kas sellises olukorras saab öelda, et digitaalne sisu on tasuta ja kas see on andmekaitse põhimõtetega kooskõlas?

Isikuandmetel on väärtus

Tänapäeva ühiskonnas on isikuandmetele tekkinud selge väärtus - isikuandmete väärtuse määrab ära nende kasutatavus. Isikuandmeid kasutatakse näiteks uute klientide leidmiseks ja teenuste arendamiseks. Ilma isikuandmeteta võib nende eesmärkide saavutamine olla keerukam, kui mitte võimatu. Isikuandmete väärtust näitavad hästi tänapäeva tehingud erinevate virtuaalsete platvormidega - toimiva platvormi väärtus ei seisne üldjuhul selle tehnilises pooles, kuna osavaid tehnikainimesi leidub päris palju, vaid hoopis selle kasutajaskonnas ja nende andmetes. Seega on isikuandmetest kujunenud valuuta, mille eest on võimalik ka isikutel endil saada erinevaid tooteid ja teenuseid. Võib isegi öelda, et isikuandmed on kullahinnaga, isegi kui inimesed ise seda alati taju.