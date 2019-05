Isikuandmete kaitse üldmäärus – 12 kuud hiljem. Mis on juhtunud?

Sellele küsimusele on paslik otsida vastust andmekaitse inspektsiooni (edaspidi AKI) 2018. aasta aastaraamatust, tõdeb autor Grant Thornton Balticu blogis. Järgev tuginebki just viidatud aastaraamatule.

Aastaraamatus antakse ülevaade olulisematest seaduste täitmise ja rakendamisega seotud asjaoludest ning menetluspraktikast. Sissejuhatuses nendib AKI peadirektori ülesandeid täitev Raavo Palu, et 2018. aasta on olnud mitmes mõttes muutuste aasta - seda nii AKI-le, isikuandmete töötlejatele kui ka andmesubjektidele. Andmetöötlejad on pidanud tegema investeeringuid oma protsessidesse, kaardistama oma isikuandmete töötlemise ning mõned töötlejad on pidanud ka esimest korda struktureeritult mõtlema isikuandmete töötlemise turvalisusele ja andmete kaitsevajadusele. Ilmselt ei saa keegi väita, et need muudatused oleksid ebavajalikud.

Tänapäeva ühiskonnas on üha rohkem juurdunud veendumus, et isikuandmed on isikutele kuuluv vara, mis vajab kaitset, ning õigus isikuandmete kaitsele on põhiõigus. Grant Thornton Balticu isikuandmete kaitse spetsialistid on nõustanud väga paljusid kliente, kes tegutsevad väga erinevatel tegevusaladel - alates krediidivahendajatest ja -andjatest kuni töötleva tööstuse ettevõteteni. See näitab selgelt, et isikuandmete kaitsmise vajadust mõistetakse ning ollakse altid ka majaväliselt abi otsima.

Rikkumisteateid sai AKI üksjagu, aga mitte ummistavalt palju