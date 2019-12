Islandi ainsa miljardäri uskumatu elu. Ta kaotas kõik, sai vihatuimaks meheks riigis, aga tõusis taas

Lisaks muudele jamadele oli Thoril kuklas ka tema isa 350 miljoniline võlg, mida ta oli isiklikult käendanud. Tema kreeditorid ei soovinud aga müüa vara tunduvalt odavamalt kui nende tegelik väärtus olla võiks. Thor ei soovinud minna pankrotti nagu tema eelkäijad.

Londoni kohtumine ja saatuslik kõne

2010. aasta juulikuus kohtusid Londonis 100 advokaati, konsultanti, pankurit ja restruktureerimise eksperti, kes kõik esindasid Thori võlausaldajaid. Nende plaan oli mehe võlg restruktureerida. Thor lubas, et ta ei laena raha enne kui ta on miljardilise võla ära maksnud. Kui tehing sai paberile, siis andsid pangad talle tagasi ühe maja Reykjavikis ja suvila Thingvelliris. Thor pidi aga müüma jahi, eralennuki ja Ferrari. Sellest saadi vaid 15 miljonit dollarit. Thori kreeditorid pidid saama ka kõigist Thori firmadest makstavad dividendid, Actavise omad samuti. Müügi korral muidugi saaks nad samuti oma noosi.

2011. aastal helistas Thorile Siggi Olafsson, endine Actavise tegevjuht, kes töötas nüüd Watson Pharmaceuticalsis. Olafsson ja tema ülemus soovisid uurida võimalust osta Actavis. 2012. aastal maksidki nad firma eest 6 miljardit dollarit. Deutsche Bank sai 5,4 miljardit, Thori võlausaldajad said esimese tagasimakse ehk 230 miljonit dollarit. Thor ei soovinud tehinguga raha vaid võttis endale 4,3 miljonit Actavise aktsiat. Nende aktsiate väärtus kasvas kiirelt 700 miljoni dollari peale. See võimaldas tal 2014. aastal võlausaldajatele raha ära maksta. Täna on ta väärt 2,2 miljardit dollarit, aga see on juba lugu mõneks teiseks korraks.