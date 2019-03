Islandi lennufirma pani päevapealt uksed kinni

2011. aastal asutatud WOW Air keskendus Atlandi-ülestele odavlendudele.

„See on tõenäoliselt kõige raskem asi, mis ma kunagi teinud olen, kuid tõsi on, et meil on aeg otsas ning kahjuks ei ole me suutnud ettevõtte rahastamist tagada,“ vahendab Reuters ettevõtte juhatuse esimehe Skuli Morgenseni ettevõtte tuhandele töötajale saadetud kirja.

WOW on üritanud viimastel kuudel leida erinevaid võimalusi raha kaasamiseks. Pühapäeval lõpetati läbirääkimised konkurendi Icelandairiga. Odavlennufirmade investor Bill Franke keeldus samuti oma raha ettevõttesse panemast.

Lonelyplanet kirjutab, et lennufirma soovitab kodulehel reisijatel uurida sobivadi reise teistelt lennufirmadelt, tõdedes, et mõned neist pakuvad soodsa hinnaga nn „päästevõimalusi“.

Osa reisijaid on jäänud erinevatesse lennujaamadesse jätkulende ootama, teised, kelle reis alles toimuma peaks, tunnevad huvi, mis saab nende kulutatud rahast.

WOW Air ütleb, et krediitkaardiga makse teinud kliendid peaksid pöörduma krediitkaardi väljastanud asutuse poole ning selgitama, kas nad saavad pileti eest raha tagasi. Reisiagendilt pileti ostnuid peaks kaitsma paketireiside direktiiv ning nemad peaksid uute reisivõimaluste leidmiseks pöörduma reisifirma poole.