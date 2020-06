IT-ettevõtja: eduta töötajat, kes suudab oma ametikoha ära automatiseerida!

Infovahetus

Praegu on õige hetk mõelda ka sellele, kas ja kuidas ma digitaalses maailmas kliendile välja paistan. Kindlasti tuleb üle vaadata, milline peaks ettevõtte koduleht välja nägema vastavalt sihtturu eripäradele (näiteks Saksa turul eeldatakse, et veebilehel on Impressum ja Privacy policy). Loomulikult tahate te teada, kes on veebilehte külastanud, et neile pakkumisi saata - on olemas tasuta versioonidega tarkvarad, mida kerge vaevaga on kodulehele võimalik lisada (näiteks Leadfeeder, Clearbit, Hubspot). Ka sotsiaalmeediat tuleb kasutada sihipäraselt, et oma kodulehe külastatavust tõsta.

Olen kogenud, et ettevõtete kitsaskohtadeks on kliendi/tarnija suhtluse ühes kanalis hoidmine ehk infot valdab liiga väike hulk inimesi, kehv planeerimine (näiteks tarnimisel) ning puudulik erinevate kasutusel olevate tarkvarade integreerimine. Ühesõnaga, kõige olulisem on igasuguse IT investeeringu puhul vaadata, millist ärivajadust see lahendab, siis on ka kasutegurit ja tasuvust lihtsam mõõta.

Tööjõumahukat tootmist saab tõhustada innovatsiooniga. Uue ärimudeli ülesehitamisel peab fookuses olema efektiivsuse suurendamine. Kiirendamaks ärimudelite muutmist, on riik pakkunud mõningaid toetusmeetmeid - praegu pean silmas EAS-i pakutavat digidiagnostika toetust. See on hea võimalus saada koos eksperdi abiga pilt ette enda ettevõtte äri- ning investeeringuvajadustest.

Ning lõpetuseks, edutage ametiredelil neid, kes suudavad oma töökoha ära automatiseerida. Neid inimesi on tegelikult liiga vähe, kes reaalselt tahaks oma tööandja juures midagi paremaks ja efektiivsemaks teha - kardetakse oma töökoha pärast. Meil on vaja, et Eesti tööstusettevõtetes tekiks kõrgema lisandväärtusega töökohti.