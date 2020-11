IT-firma juht: naised ei julge tihti sellist palka küsida nagu mehed

"Tööle tulles ei julge naised tihti küsida sellist palka nagu mehed. Seda on kõige enam näha just noorte puhul, alles tööturule sisenevate spetsialistide hulgas. Räägime siin paarisaja eurosest vahest, see on tajutav erinevus," tõdes Ärilehele antud intervjuus kaheksa aastat IT-firmat Tietot - nüüd ettevõtete ühinemisel TietoEvryks muutunud - juhtinud Anneli Heinsoo.

"Olen ka tähele pannud, et naised elavad palju rohkem üle mingeid ebaõnnestumisi. Meie siin ettevõttes küll hakkame ikkagi uurima, et kui inimene küsib tööle tulles oluliselt vähem palka kui võiks - kas ta siis ei väärtusta end või pole kursis palkadega?"