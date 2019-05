IT-firmad lubavad taas töötajatel valimistel hääle andmiseks pausi võtta

“E-hääletamine Eestis võtab vaid 30 sekundit, kuid hoolimata mugavast lahendusest jätavad kiire töögraafikuga ja palju maailmas reisivad inimesed pahatihti oma valiku üldse tegemata,” ütles Eesti Startupijuhtide klubi president Sten Tamkivi.

Ta märkis, et Eesti e-hääletamine on lihtsaim võimalus riigi tuleviku kujundamises osaleda. Kutsume oma ettevõtete töötajaid üles võtma kümneks minutiks aja maha ning rahulikult oma valikut tegema.

Valimispausi idee on inspireeritud maailmas levinud kombest, kus vastutustundlikud tööandjad annavad sageli oma töötajatele vaba päeva kodanikukohuste täitmiseks (ehk pikkades jaoskonna-sabades seismiseks). Eesti e-valimistel osalemiseks kulub kodanikul vaid 30 sekundit, mistõttu piisab e-riigis ka 10-minutilisest valimispausist.

Tehnoloogiafirmad pakkusid töötajatele valimispausi esmakordselt käesoleva aasta veebruaris Riigikogu valimistel. Siis püstitati Eestis Valimiskomisjoni andmetel ka e-valimiste osalusaktiivsuse senine rekord, 43,8% kõikidest häältest. Europarlamendi valimistel 2014 aastal oli see osakaal 31,3%.

Eesti Startupijuhtide klubi koondab ligi 80 eraisikut, kes muuhulgas on asutanud sellised rahvusvaheliselt edukad tehnoloogiaettevõtted nagu Skype, Transferwise, Bolt, Starship, Toggl, Veriff, Funderbeam, Jobbatical, Lingvist, Monese, Topia jpt.

Iga ettevõtja otsustab valimispausi algatuses osalemise vormi ise. Kokku on lepitud, et ükski ettevõte ei kirjuta ette, millise kandidaadi või partei poolt töötajad peaksid hääletama. Samuti ei peeta detailset arvestust selle üle, kui palju töötajaid võimalust kasutab.

Startupijuhtide klubi andmetel tõid enam kui 400 aktiivset idufirmat 2018. aastal Eesti majandusse üle 300 miljoni euro välisinvesteeringuid, teenisid üle 500 miljoni euro käivet (peamiselt eksportides) ja annavad täna tööd enam kui 5000 kõrgepalgalisele töötajale (aastane kasv +30%).