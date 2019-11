IT-firmadel on järgmisel aastal vaja 37 000 uut töötajat. Kuskilt neid täna võtta ei ole

Zernask ütles neljapäeval IKT Aastakonverentsil, et ülisuure puudujäägi leevendamise juures on võtmeküsimus see, kuidas saaks hõlpsamini tuua võõrtööjõudu Eestisse, sest Eesti kõrgharidussüsteem pakub igal aastal IKT-ettevõtetel ligikaudu 1600 IT-eriala lõpetajat ning start-up-viisade loomine ja e-residentsus toob veel hinnanguliselt 1400 välisspetsialisti aastas juurde.

Ka ütles KPMG partner, et IKT-ettevõtjad sooviksid näha ajutiselt Eestis viibivatele spetsialistidele 20 protsendise sotsiaalmaksu lae kehtestamist ehk pensionikindlustus elemendi eemaldamist sotsiaalmaksust.

