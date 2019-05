IT-hiiglane Nortal kaasas investoritelt 50 miljonit eurot

“Mul on eriti hea meel näha, et võlakiri võeti nii hästi vastu Põhjamaades, mis on meie jaoks üks olulisemaid sihtturge,” ütles Alamäe, lisades, et 75 protsenti emissioonist märkisid peamiselt täis Soome, Rootsi ja Norra institutsionaalsed investorid ning ülejäänud 25 protsenti investorid Balti riikidest ning Eesti ja muu Euroopa pensionifondid.

Viimastel aastatel on kiiresti kasvanud nii Nortali käive, töötajanumbrid kui ka geograafiline haare. Möödunud aastal ostis Nortal USA-s pilvetehnoloogiaettevõtte Dev9 ning on teinud olulisi investeeringuid, et kinnitada kanda Saksamaal.

“Soovime viia meie teenused uutele turgudele ning kiirendada kasvu Saksamaal, Põhjamaades ja USAs,” lisas Alamäe.

Kaasatud 50 miljoni euroga kavatseb ettevõte refinantseerida olemasoleva võlakirja ning kasutada laiemalt äritegevuse toetamiseks, sealhulgas kasvu toetamiseks sihtturgudel ettevõtete ostmise teel.

Emiteeritud võlakirjad on 5-aastase tähtaja ja 4,75-protsendilise intressimääraga, mida makstakse välja poole aasta tagant.

Võlakirjaemissiooni koordineeris rahvusvahelisel tasandil Pareto Securities ja kohalikul Redgate Capital. Võlakirjaomanikke esindab Nordic Trustee Oy.